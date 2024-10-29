Ermenek ne ilk ne de son oldu

Emek Servisi

Karaman Ermenek’e bağlı Pamuklu köyündeki Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 maden işçisi, facianın 10’uncu yıldönümünde mezarları başında anıldı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) yetkilileri ailelerle birlikte anmaya katıldı. DİSK Nakliyat-İş’in de katılımıyla Güneyyurt Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Madenciler bu ülkede şans eseri yaşıyor. Günde 8 saat yeraltında çalışıp, 8 saat uyuyorlar, ancak 3-4 saat gün yüzü görüyorlar. Ailesi için, devleti için güneş görmeden çalışan bu madencilerin ihmal sonucu iş cinayetinde ölmesine de ‘fıtrat’ diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi. Çakır, Ermenek Faciası’nda yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin her daim yanlarında olduklarının altını çizdi.

28 Ekim 2014’te Ermenek’teki linyit ocağını su basması sonucu mahsur kalan 38 işçiden kurtulan olmamıştı.

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1269 MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

Ermenek’teki faciası AKP’li yıllarda yaşananların ne ilki ne de sonuncusuydu. Son 12 yılda en az 1269 maden işçisi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Son 14 yılda Ermenek dışında Zonguldak Kozlu, Zonguldak Karadon, Maraş Elbistan, Manisa Soma, Şırnak Cizre ve Erzincan İliç’te toplu iş cinayetlerine yol açtı.

• 17 Mayıs 2010

Zonguldak Karadon: Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Karadon Müessesesi’nde -540 kodundaki maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. 30 maden işçisi yaşamını yitirdi.

• 6-10 Şubat 2011

Maraş Elbistan: Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöller kömür sahasında göçük meydana geldi, bir işçi yaşamını yitirdi. Yalnızca 5 gün sonra ikinci bir göçük meydana geldi ve 10 kişi 2,5 kilometrekarelik bir alanda 50 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Onlardan sadece birinin cenazesine ulaşılabildi. İkisi mühendis 9 kişiye 13 yıldır ulaşılamadı.

• 7 Ocak 2013

Zonguldak Kozlu: TTK’ye bağlı -630 kotundaki patlamada 8 maden işçisi can verdi.

• 13 Mayıs 2014

Manisa Soma: Ülke tarihinin en büyük işçi katliamı meydana geldi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’ye ait maden ocağında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünen yangında 301 maden işçisi yaşamını yitirdi. 10 yılın ardından bugün, tutuklu yargılanan tek bir sanık kalmadı.

• 17 Ekim 2017

Şırnak Cizre: Kömür ocağında yaşanan göçükte 7 işçi yaşamını yitirdi.