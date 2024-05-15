Ermeni muhalefeti anlaşmaya karşı ayakta

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da geçen hafta başlayan ve Azerbaycan'la sınır belirleme sürecinin durdurulması ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden eylemler devam etti. Eylemciler dün de Erivan'da ana caddeleri kapattı, iş bıraktı. Polis göstericilere müdahale etti, onlarca kişi gözaltına aldı. Erivan dışında eylemciler, Armavir-Gümrü otoyolunu da kapattı.

Ermeni muhalifler ve politikacılar 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı. Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" yürüyüşü nedeniyle başkent Erivan'da günlerdir eylemler var.

Bakü ile sınırların belirlenmesi anlaşmasına karşı çıkan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını da talep ediyor.