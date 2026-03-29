Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik başkenti Erivan’da saldırı girişiminde bulunuldu. Olay, Paşinyan’ın ayine katıldığı Aziz Anna Kilisesi’nde meydana geldi.

Ermenistan basınında yer alan bilgilere göre, ayin sırasında Paşinyan’a yaklaşan iki kişi saldırı girişiminde bulundu. Güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle saldırı gerçekleşmeden önlendi.

Şüpheliler olay yerinde gözaltına alınırken, Ermenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zanlıların “holiganlık” ve kamu görevlisinin görevine müdahale suçlamalarıyla işlem gördüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.