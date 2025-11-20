Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan "Zengezur Koridoru" açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 18 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada “Zengezur Koridoru” ifadesini kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"BAŞKA HİÇBİR TERİM GEÇERLİ DEĞİL"

Ermenistan basınında yer haberlere göre Paşinyan, bugün basına yaptığı açıklamada, “Ermenistan'da 'Barış Kavşağı' ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi vardır. Başka hiçbir terim Ermenistan Cumhuriyeti için geçerli değildir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise bir medya kuruluşuna verdiği özel röportajda, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması Ermenistan için gerçekten önemli. Azerbaycan ile kalıcı barışın kurumsallaştırılması da öyle. Ancak bu süreçlerin hiçbiri diğerine bağlı değil. Hatta Türkiye ile tam normalleşme, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasını olumsuz değil, olumlu yönde etkileyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ile Türkiye-Azerbaycan normalleşmesi süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz ilişkileri şu an itibariyle normalleştirirsek Ermenistan'ın elinden Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalaması için gerekli olan en büyük nedeni almış olacağız. Dolayısıyla bölgede donmuş savaşla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var, biz bunu istemiyoruz. Şu anda Karabağ işgalden kurtulmuş durumda. Yani savaşa devam etmek için bir sebep yok. Barışı hayata geçirmek için çok sebep var. Buna devam edelim.

Bunlar anlaşmayı imzaladıkları zaman, anlaşmayı imzalamak için de iki tane konu var. Anlaşmaya biliyorsunuz Washington’da paraf attılar ama anlaşmada olmayan iki tane husus var. Bunlardan birisi Zengezur Koridoru, ikincisi de Anayasa ile ilgili bazı hususlar. Bunlar yerine geldiği zaman Azerbaycan tarafı imza atmayla ilgili iradesini ortaya koymuş durumda. Biz de imzalar atılır atılmaz sınır kapılarımızı açacağımızı söyledik. Önceden çalışmalar var mı? Böyle bir ihtimal olursa diye çalışmalara başlamış durumdayız. Bakanlıklarımızla beraber teknik çalışmaları, teknik hazırlık çalışmalarını yapıyoruz.”

'Zengezur Koridoru'na değinen Fidan, konuyla ilgili şunları kaydetmişti:

“Zengezur Koridoru burada bize eleştiri getirilirken veya konu sunulurken şöyle bir psikoloji seziyorum ben. Bu konu bizim egemenliğimizde ve hakimiyetimizde olan bir konu gibi anlatılıyor. Arazi Ermenistan’da, talep eden Azerbaycan. Birleştirilecek olan toprak da Nahçıvan ile Azerbaycan. Biz burada tarafların kolaylaştırıcısı ve Avrupa'dan gelen transit rotanın en büyük kara parçasını teşkil eden bizim için de buraya ihtiyaç var. Normalde biz kendi ticaretimizi zaten an itibariyle Zengezur Koridoru olmadığı için veya önceden de yoktu, yeni olacak olan bir şey, Ermenistan ile olan yolu kullanamadığımız için Gürcistan üzerinden ve İran üzerinden Orta Asya ile Kafkasya ile ve Rusya ile olan karayolu ticaretini hayata zaten geçiriyoruz biz. Deniz yolunu da kullanıyoruz Rusya limanlarını, Karadeniz'den ve diğer yerlerden. Savaştan önce daha çok kullanıyorduk”