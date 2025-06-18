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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Güncel
  • 18.06.2025 21:20
  • Giriş: 18.06.2025 21:20
  • Güncelleme: 18.06.2025 21:21
Kaynak: İHA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye’yi ziyaret edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir’’ ifadelerini kullandı.

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