Ermenistan, Filistin devletini tanıdı

Dört Avrupa ülkesinin ardından, Ermenistan da Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Ülkenin kararını Ermenistan Dışişleri Bakanlığı kamuoyuna duyurdu.

Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Konuya ilişkin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı.

Böylelikle Ermenistan, son dönemde İrlanda, İspanya, Norveç ve Slovenya'nın ardından Filistin devletini tanıyan beşinci ülke oldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde Ermenice ve İngilizce olarak yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapan, Filistin-İsrail çatışmasında iki devletli çözüm talebinde bulunan kararına da destek verdiği belirtildi.

"SİVİLLERE ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, İsrail’in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına ve Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı İsraillilere işaret edilerek, "Ermenistan'ın silahlı çatışma sırasında sivil altyapının hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti, sivillerin rehin alınmasını kategorik olarak reddettiği’ ve ‘uluslararası toplumun dile getirdiği, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması talebine katıldığı" ifade edildi.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme olan desteğin de dile getirildiği açıklamada “Ermenistan Cumhuriyeti, yukarıda bahsi geçen hususlara dayanarak ve uluslararası hukuk ile eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde birlikte var olması ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha dile getirerek, Filistin Devleti’ni tanır" denildi.