Ermenistan ile ABD, "Eagle Partner-2025" adıyla ortak askeri tatbikat yapacak

Ermenistan ve ABD, ortak askeri tatbikat yapacak. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan’da ABD ile "KARTAL ORTAK-2025" adlı ortak askeri tatbikatı gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, tatbikata, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü tugayı, ABD’nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızları’ndan askerler katılacağı belirtilerek, barışı koruma görevlerine hazırlık ve bu görevlerin icrasını öngören askeri tatbikatın özellikle tıbbi tahliye prosedürlerine yoğunlaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın genel amacının uluslararası barışı koruma görevlerine katılan birliklerin, barışı koruma operasyonları çerçevesinde karşılıklı iş birliği düzeyini artırmak, komuta ve taktik iletişim konularında en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü birliğinin hazırlık seviyesini yükseltmek olduğu aktarıldı.