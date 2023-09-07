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Ermenistan Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 14:22
  • Giriş: 07.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:23
Kaynak: AA
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Ermenistan Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında yarın Eskişehir'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, kente geldi.

Ermenistan'dan kalkan özel uçak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Kafile, havalimanında kontrollerden geçti.

Kafileyi taşıyan otobüs, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde takımın konaklayacağı otele geldi.

Ermenistan Milli Takımı, Eskişehir Yeni Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma saatini bekleyecek.

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