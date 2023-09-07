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Ermenistan Milli Takımı Eskişehir’e geldi

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 15:19
  • Giriş: 07.09.2023 15:19
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:20
Kaynak: DHA
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Ermenistan Milli Takımı Eskişehir’e geldi

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı özel uçakla Eskişehir’e geldi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Ermenistan Milli Takımı, Erivan'dan kalkan özel uçakla Eskişehir'e geldi.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na gelen Ermenistan kafilesi ardından konaklayacakları otele geçti.

Kafilede, Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan ve yöneticiler de yer aldı. 

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