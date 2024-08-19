Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Haberi Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün (18 Ağustos Pazar) yerel saatle 23.50 sularında Kelbecer ilinin Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı açıklandı.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.