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Ermenistan’da toprak iadesine öfke sürüyor

Dünya
  • 28.05.2024 06:00
  • Giriş: 28.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 28.05.2024 08:26
Ermenistan’da toprak iadesine öfke sürüyor
Göstericiler, Başbakan Paşinyan’ın konutuna yürümek istedi. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler Servisi

Ermenistan’ın yapılan sınırların belirlenmesi için yapılan müzakerelerde dört köyü Azerbaycan’a iade etmesine karşı protestolar sürüyor. Başkent Erivan’da sokaklara inen protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi.

Gösterilerde 240’tan fazla protestocu gözaltına alındı. Gösterilere liderlik eden Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan, başbakanlığa aday olduğunu duyurarak erken seçim çağrısı yaptı.

Protestoların ardından açıklamalarda bulunan Paşinyan ise, “Azerbaycan ile sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin Ermenistan’ın uluslararası kabul görmüş ve meşru sınırları içindeki varlığının tek garantisi olduğunu" söyledi.

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