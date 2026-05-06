Ernest Muçi'nin gol hasreti sürüyor

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavili formayla kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşasa da son haftalarda skor katkısından uzak kaldı.

Arnavut futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 10 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda ise 6 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

31 MAÇTA 13 GOL ATTI

Lig, kupa ve Süper Kupa dahil toplam 31 maçta 13 gol atan Muçi, Beşiktaş dönemine kıyasla çok daha yüksek skor katkısı verdi.

Sezonun özellikle ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle düşüş yaşadı.

Ligde 13 ile 22’nci haftalar arasında 10 gol atan Muçi, 23’üncü haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasının ardından gol sevinci yaşayamadı.

SAKATLIĞI ATLATTI

Arnavut oyuncu, daha sonra oynanan Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında da skora katkı veremedi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen Muçi, iyileşmesinin ardından son haftalarda yeniden süre almaya başladı.

En son 14 Şubat’ta Trabzon’da oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Arnavut futbolcu, hafta sonunda eski takımı Beşiktaş’a karşı fileleri havalandırması halinde ligde 84 gün sonra gol sevinci yaşayacak.