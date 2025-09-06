Ernest Muçi Trabzon'da

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin transferi konusunda anlaşma sağladı.

Trabzon, Muçi'yi 1 yıl kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattı.

Trabzon Havalimanı'ndan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muçi, mutlu olduğunu, takımla çalışmalara başlayabilmek için sabırsızlandığını söyledi.

Trabzonspor'un kendisi için önemli fırsat olduğunu ifade eden Muçi, "Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor’un Türkiye liginde büyük takımlardan biri olduğunu biliyordum. Menajerim Trabzonspor’un bana olan ilgisinden bahsettikten sonra hemen takıma katılmak istediğimi, bunun beni çok mutlu ettiğini söyledim. Takımla başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"TAKIMA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Muçi, gol ve asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hocanın da beni istediğini biliyorum. Ben de hocamızla ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak tanıdığım futbolcu belki yok ama zaten bütün oyuncular hakkında bilgim var. Hepsini uzaktan da olsa tanıyorum. Ben de içlerine dahil olduktan sonra onların bir parçası olmayı istiyorum. Sanki dışardan gelen biri değil de sanki hep buradaymış gibi hissettireceklerini zaten biliyorum. Ben de takıma yardımcı olabilmek için çok heyecanlıyım."

24 yaşındaki oyuncu, 1.5 sene önce Legia Varşova'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda bütün kulvarlarda toplam 58 maçta süre Alan Muçi, 11 gol 3 asist kaydetti.