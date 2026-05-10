Erokspor deplasmanda tek farkla kazandı
Erokspor, Basketbol Süper Ligi’nin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 70-69 mağlup ederek normal sezonu galibiyetle kapattı.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı.
İlk periyodu 27-21 önde geçen Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı.
BÜYÜK ÇEKİŞME
Devreye 43-39 önde giren Erokspor, üçüncü periyodu da 62-57 üstün tamamladı.
Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İstanbul temsilcisi parkeden 70-69 galip ayrıldı.
Erokspor’da Simmons, Thurman ve Love 13’er sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Crawford da 11 sayılık katkı verdi.
Merkezefendi Belediyesi Basket’te ise Roko Badzim 14, Zoriks 13 ve Griffin 10 sayıyla oynadı.
Bu sonuçla play-off hattındaki Erokspor normal sezonu 17 galibiyetle tamamladı. Merkezefendi Belediyesi Basket ise sezonun 18. mağlubiyetini yaşadı.