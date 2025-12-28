Erokspor, Karşıyaka’yı son nefeste mağlup etti

Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Erokspor, sahasında Karşıyaka’yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 97-94 kazandı.

Bu sonuçla Erokspor ligdeki derecesini 7 galibiyet, 6 mağlubiyete yükseltirken Karşıyaka 2 galibiyet, 11 mağlubiyette kaldı.

CORNELIE'DEN 26 SAYI

Erokspor’da Petr Cornelie, 26 sayı ve 9 ribauntla karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu. Egehan Arna 23 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken Jeremy Simmons ve Langston Galloway 17’şer sayı üretti. Kevin Pangos ise 9 sayı ve 11 asistle oynadı.

Karşıyaka cephesinde Samet Geyik 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Stefan Moody 18 sayı ve 6 asistle mücadele etti. Cameron Young 12 sayı kaydederken Cristian Bishop 9, Michael Solowski ise 6 sayıyla maçı tamamladı.