Erokspor'un teknik direktörü yenildiği maçta Sarıyer'i suçladı, Servet Çetin yanıt verdi: "Maçı mı bırakalım"

1. Lig’de sezonun en kritik haftalarından birinde alınan yenilgi, Esenler Erokspor cephesinde yalnızca puan kaybı değil, söylem tartışmasını da beraberinde getirdi.

Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmanda Sarıyer karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

"BEKLEMEDİĞİMİZ OYUN VE SONUÇ"

Özköylü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim adımıza beklemediğimiz bir oyun ve sonuç çıktı. Bugün bizim çok kötü performansımız, rakibin de çok ekstra bir performansı vardı.

Keşke Sarıyer bu oyunu ligin bundan önceki bölümünde de oynasaydı. Bugün play-off'un en güçlü adayı olurdu. Bu düşündürücü, benim kafamı kurcalıyor."

SERVET ÇETİN'DEN CEVAP

Özköylü'nün açıklamalarına cevap veren Sarıyer SK Teknik Direktörü Servet Çetin ise şunları söyledi:

"Maçı bırakalım mı demek istiyor? Başka takımların, başka kulüplerin hakkını yemek mi daha doğru? Aldırış etmiyorum. Bu takımı ben motive ettim. Ben tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum.

Birileri arayıp da beni bir yere göndermedi. Bu takımı diplerden aldım, ne kadar yukarıda bitirirsem kariyerim için önemli. Ben tırnaklarımla kazıyarak geliyorum.

Hoca olarak ne kadar yüksekte bitirirsem o kadar iyi. 2-3 hafta önce düşme hattındaydım. Geçen sene şampiyon olmuş takımlar, play-off'u garantilemiş takımlar, küme düşmeyi garantilemiş takımlar rotasyona gittiler, gençleri oynattılar ve ligin kaderi belirlendi.

Ben play-off'a gidecektim ama rotasyon yaptıkları için play-off'u kaçırdım. Oyuncuları motive mi etmeyim?

Oyuncuların maçı vermesi mi doğru? Osman hoca ne demek istiyor? Golümüzü de vermediler. Hakem daha ne yapacaktı? Erokspor bizi yenebilecek güce sahip. Pozisyona giremediler bunun suçlusu biz miyiz?"