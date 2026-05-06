Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Osman Özköylü'yle yollarını ayıran Erokspor takımın başına yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yu getirdi.
Kaynak: Spor Servisi
1. Lig ekiplerinden Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.