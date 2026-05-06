Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Osman Özköylü'yle yollarını ayıran Erokspor takımın başına yardımcı antrenör Güray Gündoğdu'yu getirdi.

Spor
  • 06.05.2026 16:26
  • Güncelleme: 06.05.2026 16:30
Kaynak: Spor Servisi
1. Lig ekiplerinden Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

