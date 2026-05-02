Erol Bulut, İngiltere'ye dönüyor

Süper Lig’de son olarak Antalyaspor’da görev yapan teknik direktör Erol Bulut için İngiltere’den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Footy Insider’ın haberine göre Championship ekiplerinden Watford, teknik direktör arayışında Bulut’u adaylar arasına dahil etti.

Haberde, Premier Lig hedefinin uzağında kalan Watford’ın mevcut teknik direktörü Ed Still ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

CARDIFF'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

İngiliz ekibinin bu doğrultuda yeni sezon için alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve Erol Bulut’un da bu listeye girdiği ifade edildi.

51 yaşındaki teknik adam, daha önce Championship’te Cardiff City’yi çalıştırmıştı. 2023 yazında göreve gelen Bulut, 2024 sonbaharına kadar görev yaptığı Cardiff City’nin başında 58 maça çıktı.

Bu süreçte 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti.

Türkiye’de ise son olarak Antalyaspor’un başında görev alan Bulut, kırmızı-beyazlı ekiple 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Watford cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, teknik direktör arayışına ilişkin gelişmelerin sezonun tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.