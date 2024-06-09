Erol Dündar duyurdu: Bir şarap grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vincent meyve şaraplarına zam geldiğini duyurdu.

Yerel seçimlerin ardından hızla devam eden zamlar alkollü ürünleri de etkiliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Dündar, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vincent meyve şaraplarının fiyatının zamlandığını duyurdu.

Zammın ardından grubun en ucuz şarabının fiyatı 275 TL, diğer şarapların fiyatı ise 295 TL oldu.