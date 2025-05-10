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Erol Eğrek soruşturmasında 6 şüpheli hakkında 'kasten öldürme'den tutuklama istendi

Şişli Esentepe'de bir holding önünde dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Güncel
  • 10.05.2025 22:29
  • Giriş: 10.05.2025 22:29
  • Güncelleme: 10.05.2025 22:30
Kaynak: ANKA
Erol Eğrek soruşturmasında 6 şüpheli hakkında 'kasten öldürme'den tutuklama istendi

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

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