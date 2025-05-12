Erol Eğrek’in cinayet mahalline yürüyoruz !

Emek Servisi

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İstanbul Barosu ve İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri, bugün akşam saat 19.00’da 10 yıldır tazminatı alamadığı Çalık Holding önünde holding korumalarınca darp edilerek öldürülen Erol Eğrek için İstanbul Levent’te bulunan holding binası önünde eylem yapacak.

“Cinayet mahalline yürüyoruz” başlığıyla eylem çağrısında bulunan konfederasyonlar, meslek odaları ve emek, barış, demokrasi güçleri, 19.00’da Levent metro istasyonu önünde buluşacak.

Metrocity AVM önünden Çalık Holding önüne yürüyüş gerçekleştirilecek. Eylem çağrısında şu ifadeler yer aldı: “İşçiler için cehennem, sermaye için sömürü cenneti. Cinayet mahalline yürüyoruz!” Eğrek, 9 Mayıs günü 13 yıldır tazminatını alamadığı Çalık Holding önüne giderek alacaklarını istemiş, holding korumaları tarafından darp edilerek katledilmişti. Cinayetten sonraki gün, 10 Mayıs’ta, çok sayıda sosyalist parti ve örgüt de Eğrek’in katledildiği yerde eylem yapmış, polisin holding önünü barikatla sarması ise dikkati çekmişti.