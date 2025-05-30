Erol Eğrek’in kızı kamera kayıtlarını paylaştı: Vicdanı olan herkese sesleniyorum, unutturmayın!

Tazminatını almak için gittiği Çalık Holding önünde dövülen ve hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek’in kızı Zehra Eğrek, olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı.

Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileri ile görüşmek istemişti. 49 yaşındaki Erol Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etmiş, daha sonra korumaların üzerine gelmesi sonucu silahı başına dayamıştı.

Güvenlik görevlileri ve korumalar tarafından darbedilen Eğrek, hastanede fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Eğrek’in Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 milyon TL değerindeki tazminatını 10 yıl boyunca alamadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Eğrek'in tazminat davası açıp kazandığı ancak yine de parasını alamadığı da kaydedilmişti.

Eğrek’in kızı Zehra Eğrek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “vicdanı olan herkese sesleniyorum, unutturmayın” notunu düşerek olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı.