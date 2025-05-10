Erol Eğrek’in öldürülmesine tepkiler büyüyor: Yurttaşlardan Çalık Holding önünde protesto

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Erol Eğrek cinayetinin ardından çok sayıda eylem çağrısı yapıldı. Siyasi partiler ve sendikalar; partililer ve üyeleri ile Şişli'deki Çalık Holding binası önüne çağrı yaptı. Çağrıda, “Tazminatını istediği için Çalık Holding güvenliği tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek için buluşuyoruz!” denildi.

Tazminatını almak için gittiği Çalık Holding önünde işçi Erol Eğrek’in öldürülmesini protesto etmek için siyasi partilerin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar Çalık Holding önüne yürüdü.

SOL Parti, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisinin çağrısıyla, Çalık Holding önüne yürüyor.

ÖLDÜRÜLEN İŞÇİNİN FOTOĞRAFI ASILDI

Çalık Holding binası önünde toplanan yurttaşlar, "Bu memleket bizim hırsıza katile bırakmayız, "İşçi katili Çalık'tan hesap soracağız", "Katil Çalık Holding kıdem hakkına çöktükleri Erol Eğrek'i döverek katletti", "Katil Çalık hesap verecek" sloganları attı, pankartları taşıdı.

Öldürülen işçi Erol Eğrek’in fotoğrafı Çalık Holding’in sokağına asıldı.