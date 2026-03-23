Erol Köse kimdir? Erol Köse neden, nasıl öldü? Erol Köse'nin hayatı ve kariyeri

Türk müzik ve magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Erol Köse, hem yapımcılık kariyeri hem de televizyon yorumculuğuyla uzun yıllar gündemde kaldı. 23 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybettiği haberi sonrası “Erol Köse kimdir?”, “Erol Köse neden öldü?” ve “Hayatı nasıldı?” soruları yeniden gündeme geldi. İşte Erol Köse’nin yaşamı, kariyeri ve ölümüne dair merak edilen tüm detaylar.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi’nin çocuğu olan Köse, altı yaşında Ankara’ya taşındı. Eğitim hayatına Ankara’da devam eden Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken tesadüfen müzik ve sahne dünyasına adım attı.

EROL KÖSE’NİN SANAT HAYATINA GİRİŞİ

Üniversite yıllarında Amerikan Kültür’de dans kursuna başlayan Köse, burada Erşan Başbuğ ile tanıştı. Başbuğ’un önerisiyle sahne dünyasına adım atan Köse, bu süreçte Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun bir parçası oldu.

Komedi Dans Üçlüsü dönemi

Grup, Erol Köse ile birlikte Hakan Rullas ve Murat Akkaya’dan oluşuyordu. Farklı şarkıların bölümlerini birleştirerek sahne performansı sergileyen grup, TRT ekranlarında yayınlandıktan sonra büyük ilgi gördü.

TRT yayınlarıyla geniş kitlelere ulaştı

İstanbul gazinolarında sahne aldı

8 yıl aktif olarak faaliyet gösterdi

Grup üyeleri zamanla yollarını ayırırken, Erol Köse eğitimine devam ederek farklı bir kariyer yoluna yöneldi.

EROL KÖSE’NİN YAPIMCILIK KARİYERİ

Komedi Dans Üçlüsü’nün dağılmasının ardından Erol Köse, müzik sektöründe kalmak için yapımcılığa yöneldi. Bu süreçte sanatçı Deniz Arcak’ın kendisinden albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyeri başladı.

1996-2002 yılları arasında özellikle Ayna grubu ile yaptığı çalışmalar sayesinde Türkiye’nin önde gelen prodüktörlerinden biri haline geldi.

TELEVİZYON KARİYERİ

Erol Köse, müzik sektöründeki başarısının ardından televizyon dünyasında da aktif rol aldı. Farklı kanallarda magazin programlarında yorumculuk yaptı.

TVem

UçanKuş TV

TGRT Haber

Bu programlarda yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geldi.

ÖZEL HAYATI VE YAŞADIĞI OLAYLAR

Erol Köse, hayatı boyunca birçok dikkat çeken olayla da gündeme geldi. İki kez evlenen Köse’nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunmaktadır.

Ayrıca iki farklı olayda silahlı saldırıya uğrayan Köse, bir kez topuğundan, bir kez de bacağından vurulmuştur. Bu olaylarla ilgili yaptığı açıklamalarda mafyaya haraç vermediği için hedef alındığını ifade etmiştir.

EROL KÖSE NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre, İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan bir rezidansta yüksek kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ölüm haberi doğrulanırken, kesin ölüm nedeni hakkında detaylı araştırma başlatıldı.

İntihar mı, kaza mı?

Erol Köse’nin ölümüyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri olayın nasıl gerçekleştiği oldu. İlk bulgular yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini gösterse de, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, olayın aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü ve kesin sonucun adli raporlarla ortaya çıkacağını belirtti.

EROL KÖSE’NİN KARİYERİNİN ÖZETİ

Alan Detay Doğum 21 Eylül 1965, Elazığ Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sanat Komedi Dans Üçlüsü Kariyer Müzik yapımcılığı, televizyon yorumculuğu Vefat 23 Mart 2026

