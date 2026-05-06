Erol Köse'nin kızı mirası reddetti

16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmek amacıyla mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.

Erol Köse’nin ölümünün ardından kızı sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı: "Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.