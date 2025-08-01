Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut Başkan Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı.
Kaynak: ANKA
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut Başkan Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın imzasıyal Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına mevcut başkan Prof. Dr. Erol Özvar yeniden seçildi.
Öte yandan Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe USLU Cevlek atandı.