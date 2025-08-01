Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut Başkan Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı.

Güncel
  • 01.08.2025 01:04
  • Giriş: 01.08.2025 01:04
  • Güncelleme: 01.08.2025 01:04
Kaynak: ANKA
Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut Başkan Erol Özvar yeniden YÖK Başkanlığına atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın imzasıyal Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına mevcut başkan Prof. Dr. Erol Özvar yeniden seçildi.

Öte yandan Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe USLU Cevlek atandı.

BirGün'e Abone Ol