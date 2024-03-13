Eros'un katili yeniden hakim karşısında: "İbrahim Keloğlan tutuklansın"

İstanbul'da Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılandığı dava için adliyeye gelen çok sayıda kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" sloganları attı.

İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde doğup büyüyen ve yaklaşık 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan Eros'u dakikalarca işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı.

Avukatlar ve hayvanseverler, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Adliye koridorlarını dolduran yüzlerce kişi, "Katil İbrahim", "İbrahim Keloğlan tutuklansın" sloganları attı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda yaşam savunucusu da katıldı.

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'deki ulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde bir asansörde 1 Ocak akşamı İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda yaşamını yitirmişti.

Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı. Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etmişti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtilmişti. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatılmıştı.

Üst mahkemenin bu kararı ile Keloğlan'ın yeniden yargılanmasına hükmedilmiş oldu.