Ers Özlü’nün ilk teklisi: ‘Dar Koridor’

Kültür Sanat Servisi

Kendini, gölgede büyüyen bir ışığın sesi olarak tanımlayan Ers Özlü’nün ilk teklisi ‘Dar Koridor’ dijital platformlarda yayınlandı.

‘Onlar’ grubuyla 17. Roxy Müzik Günleri’nde adını duyuran, alternatif sahnenin dikkat çeken gitaristlerinden Uğur Ersözlü, uzun bir aradan sonra yeni solo üretimlerine Ers Özlü imzasıyla devam ediyor.

Ers Özlü’nün ‘Dar Koridor’da, üzerinde çalıştığı yeni şarkılarda olduğu gibi Akdeniz’in tuzlu esintisi var; bazen güneşli bir iç çekiş, bazen geceye sarkan bir düşünce. Şarkı, küçük bir şehirde büyümüş birinin, büyük şehrin karmaşasını, özlemlerini ve zamanın acımasız hızını kelimelere ve melodilere döküyor.

Özlü’nün, Mert Tunçmakas aranjörlüğünde ve Erekli-Tunç Stüdyoları’nda hayata geçen ilk teklisini dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.