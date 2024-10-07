Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman? Erşan Kuneri yeni sezon fragmanı yayınlandı! Erşan Kuneri nerede yayınlanıyor? Erşan Kuneri'nin konusu nedir? Erşan Kuneri oyuncuları kimlerdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu izleyicilerle buluşuyor. Erşan Kuneri 2 hangi platformda yayınlanacak? Erşan Kuneri 2 hangi gün yayınlanacak? Detaylara bakalım:

ERŞAN KUNERİ 2 KONUSU

Erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri 84 yaşına gelmiştir ve kendisine ulaşan bir gazeteciye söyleşi verir. Söyleşide yer alan anılar dizinin ikinci sezon konusunu oluşturur. Erşan Kuneri'nin 2. Sezonu'nda Türkiye'nin sinema tarihine eğlenceli bir yolculuk yapılır.

ERŞAN KUNERİ 1. SEZON OYUNCULARI:

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, İbrahim Selim, Necip Memili, Can Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı, Bora Akkaş

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON OYUNCULARI:

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu

ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Ezgi Mola, 2022 yılında 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE KİM OYNUYOR?

Erşan Kuneri dizisinin başrolünde Cem yılmaz oynuyor. Erşan Kuneri dizisini yazan ve Yöneten Cem Yılmaz'dır.

ERŞAN KUNERİ 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim 2024 Perşembe günü yayınlanacak?

ERŞAN KUNERİ 2 NEREDE YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri 2 Netflix platformunda yer alan bir dizidir.

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON FRAGMANI

Filmciliğe adanmış bir hayat.

Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te.#ErşanKuneri @netflixturkiye @fikirsanat pic.twitter.com/FyxDwEio9n

— Erşan Kuneri (@ErsanKunerifkr) September 16, 2024