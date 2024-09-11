Erşan Kuneri 2. sezonun yayın tarihi belli oldu

Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yazı yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizinin 10 Ekim'de yayınlanacağı açıklandı.

Filmciliğe adanmış bir hayat.

Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/aGbZJGfKSF — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 11, 2024

İlk olarak GORA filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı.