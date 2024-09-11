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Erşan Kuneri 2. sezonun yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu 10 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak.

Kültür Sanat
  • 11.09.2024 10:36
  • Giriş: 11.09.2024 10:36
  • Güncelleme: 11.09.2024 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
Erşan Kuneri 2. sezonun yayın tarihi belli oldu

Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yazı yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizinin 10 Ekim'de yayınlanacağı açıklandı.

İlk olarak GORA filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı.

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