Erşan Kuneri'nin ikinci sezonundan ilk fragman

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

10 Ekim'de yayınlanacak dizinin ilk fragmanı Netflix'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Her türlü filmi izler, her türlü filmi yapar.#ErşanKuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/S27s8UNdj2 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 24, 2024

Yaratıcılığı ve yönetmenliği Cem Yılmaz’a, yapımı ise Fikirsanat’a ait dizinin ikinci sezonunda Cem Yılmaz’a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimlerden oluşan bir kadro eşlik ediyor.

Erşan Kuneri'nin ikinci sezon konusu şöyle: Erşan Kuneri, dizinin ikinci sezonunda, 84 yaşına gelmiş, hayatı ve filmleri hakkında yapılacak bir röportaj için geçmişini anlatmaya karar vermiştir. Erşan Kuneri’nin anılarıyla birlikte hem 80’li yılların ortalarına dönerek ortağı, eski oyuncu arkadaşları ve ekibe dahil ettiği yeni oyuncularla hayata geçirdiği filmlerini, hem de inzivaya çekildiği evinde başlayan günümüz hayatını kendisinden dinliyoruz.

İlk olarak GORA filminde sahneye çıkan Erşan Kuneri'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonunda karakterin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları anlatılmıştı.