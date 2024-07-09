Ersan Şen: Pişman oldum!

Avukat Ersan Şen, Eylem Tok’un oğlu için "Şartlarda anlaşırsak savunurum" açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Şen, "Pişman oldum. Öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı bilseydim yorum yapmazdım" dedi.

Avukat Ersan Şen, TV 100'de Kübra Par’la "Farklı açılar" programına konuk oldu. Şen, programda yaptığı Eylem Tok'un oğlu ile ilgili sözlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ersan Şen, daha önce katıldığı programda Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? sorusuna "Şartlarda anlaşırsak olur. Herkesin savunulmaya hakkı vardır. İnsanlar avukatları, temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli" yanıtı vermişti.

Kübra Par, dün akşam yayınlanan programda Ersan Şen’e “Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?” diye sordu.

Şen, soruya, "Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum" cevabını verdi.

Ersan Şen, "O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı bilseydim yorum yapmazdım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.