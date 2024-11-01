Ersan Şen’e canlı yayında tepki: Önce avukatlığını yaptığın mafyaların, müteahhitlerin hesabını ver

tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen arasında tartışma yaşandı.

DEVA Partili Ekmen, "Türkiye’de ayrılıkçı siyasi parti ve örgütler vardır. Ama TBMM’de ayrılıkçı diyorum yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin topraklarından bir parçayı ayırıp başka bir devlet kurmayı hedefleyen bir siyasi parti yoktur" dedi.

Ersan Şen, sinirlenerek Ekmen'in sözlerine tepki gösterdi. Şen, "Madem gerçekleri konuşacaksak birbirimize üç maymunu oynamaya gerek yok. TBMM çatısı altında, Türkiye'de özerkliği savunan siyasi parti vardır. Bunu biliyorsunuz, neden söylemiyorsunuz? Türk vatandaşlığını etnik kökene indiriyorsun, biz seninle nasıl anlaşacağız? Özerkliği savunan siyasi partiyi benim önümde güzelleyemezsin. Sen daha Türk milleti kimliğini bilmiyorsun. Etnik köken ayrımcılığı yapıyorsun" dedi.

HADDİNİ BİL

Ersan Şen'e tepki gösteren Ekmen ise, "Haddini bil hoca, biz senin öğrencin değiliz, burası üniversite değil. Saygılı ol, haddini bil" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen'e yönelik, "Ne dediğini bilmiyorsun" diyen Ekmen, şunları ifade etti: "Sen önce yüzlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren müteahhitlerden aldığın paraların hesabını ver. Allah'tan kork. Avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver. Uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork."