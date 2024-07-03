Ersan Şen’in istediği oldu!

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın davasında, yaklaşık 300 gündür firari olan iş insanları Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Şen’in talebi kabul edildi. Mahkeme yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

Yakalama kararı çıkarılan ve 300 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Ezgi Apartmanı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, kamuoyunun yakından tanıdığı ve son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Prof. Dr. Ersan Şen’in isteği ile yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, beş kişilik yeni bilirkişi heyetinden rapor hazırlamalarını talep etti.

Av. Ersan Şen

DAVANIN SEYRİ İÇİN ÖNEMLİ

Ayrıca Şen, depremin dördüncü gününde katıldığı bir televizyon programında, yıkılan Ezgi Apartmanı’nda yaşayan müvekkili Ayça Zeynep Bildirici ve ailesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Ardından Bildirici’nin de yaşamını yitiren 35 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Avukat Nesibe Zabun ve henüz 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ben sadece çocuklarım için değil 35 kişi için adalet mücadelesi veriyorum. Firari sanıklar yaklaşık 300 gündür yakalanmadığı gibi bir de yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi. Umarım bilirkişiler bir baskı altında kalmadan adalet sağlanmasına katkıda bulunurlar. Davanın seyri için bu rapor oldukça önemli” dedi.