Ersin Destanoğlu kimdir? Kariyeri, oynadığı kulüpler ve güncel kulüp bilgileri (2025 Güncel)

Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya gelen, 1,95 metre boyunda, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta forma giyen bir kalecidir. Futbol kariyerine küçük yaşlarda başlayan Destanoğlu, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde dikkat çeken performanslar sergiledi.

Son yıllarda Beşiktaş’ın kalede güvendiği isimlerden biri haline gelen Ersin, hızlı refleksleri, uzanma kabiliyeti ve oyun kurma becerisiyle Türk futbolunda öne çıkıyor.

FUTBOL KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Ersin Destanoğlu, futbola 11 yaşındayken Bayrampaşa altyapısında başladı. Yetenekleri kısa sürede dikkat çekince 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Burada uzun yıllar çeşitli yaş gruplarında forma giyerek gelişimini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2017 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan Ersin, özellikle Loris Karius’un takımdan ayrılmasının ardından 2020 yılında takımın birinci kalecisi konumuna yükseldi.

13 Haziran 2020’de Süper Lig’de Antalyaspor karşısında oynanan maç, Destanoğlu’nun Beşiktaş formasıyla ilk resmi karşılaşması oldu.

Beşiktaş’ta Forma Giydiği Sezonlar

Sezon Kulüp Lig Maçı Kupa Maçı Toplam Maç 2019-20 Beşiktaş 8 - 8 2020-21 Beşiktaş 35 1 37 2021-22 Beşiktaş 32 3 41 2022-23 Beşiktaş 9 2 11 2023-24 Beşiktaş 11 3 14

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Genç yaş kategorilerinde Türkiye’yi temsil eden Ersin Destanoğlu, U-16, U-17, U-18, U-19 ve U-21 olmak üzere toplam 24 millî maçta forma giymiştir.

KAZANDIĞI KUPALAR

Süper Lig: 2020-21

2020-21 Türkiye Kupası: 2020-21, 2023-24

2020-21, 2023-24 Süper Kupa: 2021, 2024

Ersin Destanoğlu kaç yaşında?

1 Ocak 2001 doğumlu olup 24 yaşındadır.

Ersin Destanoğlu hangi mevkide oynuyor?

Kaleci olarak görev yapmaktadır.

Ersin Destanoğlu hangi takımda oynuyor?

2025 itibarıyla Beşiktaş forması giymektedir.

Ersin Destanoğlu’nun boyu kaç?

Boyu 1,95 metredir.