Ersin Destanoğlu'ndan TFF'ye sert tepki

Bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer alan Ersin Destanoğlu, şikâyette bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi. 25 yaşındaki kaleci kendi adına başkasının hesap açtığını ifade etti. Burada açıklamada bulunan Ersin şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Zorbay Küçük de kendini açıkladı. Böyle isim karalamak en kolaya kaçmak. 1 tane kupon oynanmış, ismini bilmediğim takımlar. Diyecek bir şeyim kalmıyor. O kupon da üye olduktan sonra verilen bonus kuponlardan. Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış.

Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat"

"TAMAMEN MESNETSİZ"

Beşiktaş'ın file bekçisi dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."