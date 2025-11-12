Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal TFF'ye tazminat davası açacak

Beşiktaş futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal bahis soruşturmasında yaşadıkları süreç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tazminat davası açma kararı aldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki futbolcu aldıkları kararı yakında duyuracak.

Ersin ve Necip'in ismi TFF'nin yayımladığı bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer almış, ikili dün savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Adliyede konuşan Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada TFF'ye sert tepki göstererek şunları söylemişti:

"Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Zorbay Küçük de kendini açıkladı. Böyle isim karalamak en kolaya kaçmak. 1 tane kupon oynanmış, ismini bilmediğim takımlar. Diyecek bir şeyim kalmıyor. O kupon da üye olduktan sonra verilen bonus kuponlardan.

Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum.

Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat"

MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ

Futbolcuların hakkında kesin bilgi sahip olmadan isimlerini yayımlayan TFF'nin yaptığının yanlış olduğunu vurgulayan hukukçular ise "TFF Hukuk Müşavirliği’nin böyle ciddi bir iddiada bulunurken muhakkak ithamlarında emin olması gerekir ki bu “masumiyet karinesinin” en önemli gereklerinden birisidir. Ancak TFF’nin kendi talimatından kaynaklanan bir sevk yaparken asla savcılık kararını beklemesine gerek yoktur ama mesela PFDK, aynı Zorbay Küçük’te olduğu gibi savcılık soruşturması devam edene kadar futbolcular hakkında karar vermekten kaçınabilir" ifadelerini kullanıyor.