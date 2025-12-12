Ersoy tutuklandı, Ebru Baki kadın meslektaşlarına çağrı yaptı

Halk TV’de sabahları “Para Siyaset” programını sunan Ebru Baki, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un taciz ve uyuşturucu temini iddialarıyla tutuklanmasının ardından kadın meslektaşlarına seslendi.

“Siz bu kadar ayyuka çıkmış bir olayda nasıl yönetici olmaya devam ettirirsiniz bu insanı? Siz de suçlusunuz o zaman” diyen Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün çalışanlarınızı muhatap ediyorsunuz. Siz de yargısız infaz yapmayın. Onun çalışanları takip etmelisiniz. Hepsi benim kız kardeşim ya da olsa çocuğum yaşında çocuklar. Ben çok üzüldüm. Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda kesinlikle susmayın ve bu yolla bir başarı ya da bir yol alacağınızı düşünüyorsanız sakın düşünmeyin.”

“BUNLARIN SONUNDA KAZANANI GÖRMEDİM”

Baki, sözlerinin devamında “Bunun sonu yok. Bunun sonu hep kötüdür. Hiç bunun sonunda kazananı görmedim ben. Yapmayın. Siz çalışarak bir yere geleceksiniz. Sizin tek silahınız bu. Çalıştıkça kimse sizi göz ardı edemez. Başarılı oldukça kimse sizi göz ardı edemez. Ama bu yol, bu yola sizi sokmak isteyenlere karşı direnin ve susmayın. O gün konuşun. Bizler varız yanınızdayız. Anlatın. Konuşun” ifadelerini kullandı.