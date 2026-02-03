Ersöz-Yalçın gerilimi tırmanıyor: "İBB dosyasında 'adli kontrolünü kaldırmak için yaptığı işleri' anlatırsa çok öğretici olur!"

Avukat Hüseyin Ersöz ile gazeteci Soner Yalçın arasında, Ersöz'ün, Yalçın’ın Odatv’de “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla yazdığını iddia ettiği yazılar üzerinden başlayan tartışma büyüyor.

Taraflar arasındaki gerilim, Ersöz’ün Yalçın’la olan avukat–müvekkil ilişkisini sonlandırdığını açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Ersöz, Yalçın’ın uzun süredir “Hürrem Elmasçı” adıyla kaleme aldığı yazıların arkasında bizzat kendisinin olduğunu öne sürmüş, bu iddia sonrasında karşılıklı sert açıklamalar gelmişti. Elmasçı imzasıyla yayımlanan son yazıda, “Hüseyin Ersöz’ün FETÖ makyajı dökülüyor” başlığı kullanıldı. Yazıda, Ersöz’ün geçmişine ve mesleki faaliyetlerine ilişkin ağır suçlamalar yöneltildi.

"AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİMİ SONLANDIRDIM"

Bu yazının ardından Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soner Yalçın’la olan avukat-müvekkil ilişkisini geçtiğimiz cuma günü sona erdirdiğini duyurdu. Ersöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“15 yıl önce Soner Yalçın olarak tanıyıp mahkemelerde savunduğum, 15 sene sonra ‘Hürrem’e dönüşen’ müvekkilimle geçen Cuma yollarımı ayırdım. Halen kendisini temsil ettiğim dosyalara istifa dilekçemi verdim. Belli ki artık avukatlığını yapmıyor olmam canını sıkmış. Umarım ettiği hakaretleri kendisine karşı açtığım davalarda ‘Hürrem isminin arkasına saklanmadan’ savunabilir.”

"ADLİ KONTROLÜ KALDIRMAK İÇİN YAPTIĞI İŞLERİ ANLATIRSA"

Ersöz açıklamasında, İBB dosyası üzerinden de dikkat çekici bir göndermede bulundu:

“Avukatı olarak ahlaklı bir insan olmayı öğretememiş olabilirim. Ama İBB dosyasında ‘adli kontrolünü kaldırmak için yaptığı işleri’ anlatırsa hem hukukçular hem de siyasetçiler için anlattıkları eminim çok öğretici olur!”

ADLİ KONTROL TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Hüseyin Ersöz, daha önce yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak, kamuoyunda “İBB Yargılaması” olarak bilinen dosyada uygulanan adli kontrol tedbirlerine ilişkin eleştirilerini yineledi. Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden kaldırdığını hatırlattı.

Ersöz, aynı dosyada yer alan ve hukuki durumları benzer olan gazeteciler Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç için yapılan başvurulara rağmen, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmadığını ifade etti. Konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Hukuki ve fiili durumları aynı olan diğer 4 gazeteci de bu kararı emsal göstererek haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmelerine karşın, 12 gündür bu konuda Mahkeme tarafından bir karar verilmedi.”