Ersu Şaşma’nın hedefi olimpiyatta madalya

Yunis ALAÇAM

İtalya’daki 26. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda sırıkla atlamada üçüncülük madalyası kazanarak kategorisinde kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ersu Şaşma, başarısını Paris Olimpiyat Oyunları’na taşımak istiyor. Sırıkla atlamada 5,90’lık derecesiyle büyükler Türkiye rekorunu elinde bulunduran başarılı sporcu, Mersin’deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Şaşma madalyanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Şampiyonanın, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Ersu, "Avrupa Şampiyonası, Paris Olimpiyat Oyunları öncesi önemli ve kritik bir yarıştı. Çok güzel bir organizasyon geçirip olimpiyatlara motive olarak gitmem gerekiyordu. Bunu düşünerek finale kaldım. Finalde 5,65’i geçtikten sonra ‘Bugün madalya alacağım’ dedim. 102 yıllık tarihte bir ilki başardım" diye konuştu.