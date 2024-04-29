Ertan Saban'ın Atatürk'ü canlandırdığı filmden ilk kareler

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu Ertan Saban'ın ilk kareleri basınla paylaşıldı.

Yapımcılığını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği ve Ankara'da çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde oyuncu Ertan Saban, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor.

Filmden ilk kare basınla paylaşıldı.

İlk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid Hanım'ı Birce Akalay'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Çağlar Çorumlu ve Melis Sezen gibi oyuncular da yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını ve 1930’lu yıllar Türkiye’sini anlatıyor.

Film, Cumhuriyet'in ilan edildiği gün olan 29 Ekim'de vizyona girecek.