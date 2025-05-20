Ertan Tekin ve Öner Gerçek’ten yeni albüm; Nar Duo: Hüzün

Usta düdük sanatçısı Ertan Tekin ile müzisyen Öner Gerçek, dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa davet ettikleri ortak projeleri “NarDuo: Hüzün” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Kalan Müzik'ten çıkacak toplam 13 eserden oluşan albümde, sanatçıların kendi bestelerinin yanı sıra Der Voğormya, Dle Yaman, Garod gibi unutulmaz Ermeni halk ezgileri de yer alıyor. Gelenekten beslenen bu özel seçkiler, Tekin ve Gerçek’in özgün yorumlarıyla yeniden hayat buluyor.

Doğu’nun kadim tınılarıyla modern müzikal yaklaşımı harmanlayan “Nar Duo: Hüzün”, dinleyicilere hüznün zarafetle buluştuğu benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu albüm, evrensel rezonansla daha uyumlu olduğu düşünülen 432 Hz frekansında kaydedilerek, dinleyiciye hem fiziksel hem ruhsal düzeyde daha derin bir duyusal deneyim sunmayı amaçlamaktadır. “Nar Duo: Hüzün”, 16 Mayıs itibarıyla Kalan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.