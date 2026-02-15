Ertan Torunoğulları'ndan santrfor transferiyle ilgili açıklama

Süper Lig’in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler havaalanında yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, hem galibiyeti hem de transfer gündemine dair soruları yanıtladı.

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Maç sonrası oluşan atmosferi değerlendiren Torunoğulları, takıma duydukları güveni vurguladı. Bir muhabirin “Forvet transferini herkes merak ediyor” şeklindeki sorusu üzerine konuşan Torunoğulları, “Biz hocamıza, teknik ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sahada attığımız goller de bunun göstergesi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesinde, sezonun ilk yarısında ve özellikle ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapılmaması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Taraftarların bir bölümü, şampiyonluk yarışında daha güçlü bir kadro için bu bölgeye transfer yapılması gerektiğini savunurken yönetimin ikinci forvet transferi yapmamayı tercih etmişti.