Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmaları ve şampiyonluk hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’de Eyüpspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Torunoğulları, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Takımın genel gidişatından memnun olduklarını belirten Torunoğulları, şampiyonluk yarışına dair inançlarını dile getirdi. Torunoğulları, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Başkanımızın da gelişiyle birlikte takım gün geçtikçe daha iyi bir noktaya geliyor. Taraftarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Fenerbahçe yöneticisi, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taraftarımıza yakışacak transferler yapmayı hedefliyoruz” dedi.