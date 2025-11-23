Ertan Torunoğulları: Transferde sürprize hazır olun

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları transfer için sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'a açıklamalarda bulunan Torunoğulları, “Transferde takıma takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Galatasaray'ın ligdeki egemenliğini kıracaklarını belirten Torunoğulları şampiyonluk konusunda emin ifadeler kullandı: “Bu sezon Süper Lig’de şampiyon olacağız. Ligimizin, Almanya Ligi Bundesliga’daki Bayern Münih egemenliği gibi olmasına izin vermeyeceğiz.”

"TAKVİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sarı-lacivertli taraftarların özellikle beklediği Sörloth transferi için de mesajı veren Ertan Torunoğulları, “Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Sarı-lacivertlilerin ara transferde başlıca hedefi santrfor. Robert Lewandowski, Troy Parrott gibi isimlerle de temasta olan Kanarya'nın bir diğer hedefi: Gianluca Scamacca. Öte yandan Fenerbahçe sağ kanat için ise Riccardo Orsolini'ye yöneldi. Sarı lacivertliler, Bologna’nın sağ kanadı Riccardo Orsolini’yle ilgileniyor. Tedesco’nun kanatlarda birebir oynayacak isim isteği üzerine 28 yaşındaki İtalyan listeye alındı. Bologna, 2027’e kadar sözleşmesi olan Orsolini için en az 25 milyon avro istiyor.