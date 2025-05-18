"Ertan Yıldız'a baskı yapıldı" iddiasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'mali suçlar' soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız hakkında 11 Mayıs'ta, "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği" şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: