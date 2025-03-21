Ertan Yıldız da gözaltında: İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu!

İstanbul Büyükşehir Belesisi'ne (İBB) "yolsuzluk" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Böylece İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 88'e yükseldi.

Yıldız'ın operasyon günü yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Öte yandan soruşturmalar kapsamında 18 isim daha aranıyor.

YILDIZ'A HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?Tanık beyanına göre, Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, Capacity AVM'nin sahiplerinden "AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı" aldırma tehdidiyle 5 milyon euro rüşvet istedikleri, parayı alamamaları üzerine belediye tarafından AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürülüyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların iddialarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği savunulan açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan isimlerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri iddia ediliyor.