Ertan Yıldız da gözaltında: İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör ve yolsuzluk" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Ertan Yıldız, bu sabah gözaltına alındı. Böylece iki soruşturmada toplam gözaltı sayısı 88'e yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belesisi'ne (İBB) "yolsuzluk" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Böylece İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 88'e yükseldi.
Yıldız'ın operasyon günü yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Öte yandan soruşturmalar kapsamında 18 isim daha aranıyor.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların iddialarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği savunulan açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan isimlerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri iddia ediliyor.