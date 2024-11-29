Erteleme, iptal et

EMEK SERVİSİ

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı işçilerin başlattığı direniş 9'uncu günü geride bıraktı.

İşçiler dün sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyüş başlattı. Yürüyüş devam ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme ihalesinin üç ay ertelendiğini duyurdu. Direnişte ilk kazanımlarını elde eden işçiler karara, tepki gösterdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

“Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 4 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak; ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi, amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025 Salı günü, saat 18.00'e kadar uzatılmıştır."

Haberi alan işçiler karara, "Erteleme kandırma, satışı iptal et" ve "Erteleme kandırma, sakın inanma" sloganları atarak tepki gösterdi. İşçiler yürüyüş sırasında ANKA’ya konuştu. Bir işçi, “Biz özelleştirme veya varlık satışı istemiyoruz. İnsan gibi yaşamak için, insan gibi kalmak için, ailemiz için, geleceğimiz için yürüyüşe çıktık. Biz sadece varlık satışının durdurulmasını ve devlette çalışmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

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TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, “Biz varlık satışının iptali içine eylem yapıyoruz. Ama bir sonuç alamadık. En sonunda bizi yollara düşürdüler. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hakkımız olanı almaya çalışacağız” dedi.

Maden işçisi Hüseyin Aydınlıoğlu da özelleştirme istemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Santralimizi satıyorlar, varlık satışı ile satıyorlar. Zaten biz 20 yıl özelde çalışmışız. Özel sektörün ne zorlu şartlar altında işçileri çalıştırdığını biliyoruz. İnsanlara değer vermediğini biliyoruz. İstemiyoruz bunu. Sekiz gündür eylemimizi devam ettiriyoruz, olumlu sonuç alamadık ve yürüyüş başlattık. Sonuna kadar, olumlu cevabı alana kadar devam edeceğiz. Sermayeye hizmet etmek istemiyoruz, devlete hizmet etmek istiyoruz.”

Maden İş Başkanı Nurettin Akçul ise Beypazarı’nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ertelenme bir oyalamadır, direnişi kırmaktır. Biz bunu yemiyoruz bunu böyle bilsinler.”

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SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

• EÜAŞ’a ait Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımındaki araziler, maden sahaları, ruhsatlar ve taşınır mallar bütünüyle 2021 yılında özelleştirme kapsam ve programına alındı. Santralın, "varlık satışı" yöntemi ile EÜAŞ adına kayıtlı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildi.

• 12 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyordu.

• Türkiye’de işletmesi özel sektöre devredilecek olan ilk termik elektrik santralı olan Çayırhan’ın özelleştirilmesine ilişkin ihale duyurusu ise 17 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, son teklif verme süresi 4 Aralık olan özelleştirme için ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi.

• İhalenin birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirileceği aktarıldı.

• İhaleye girmeyi düşünen şirketlere gizlilik sözleşmesi imzalatılarak verilen şartnamede yer alan bilgilere göre özelleştirmenin ardından 2 binin üzerinde işçinin hukuken işsiz kalacağı ortaya çıkmıştı.

• Bu konuda eylemler yapan, ancak sonuç alamayan maden işçileri 10 gün önce yeraltında nöbete başladı. 9 gün boyunca yetkililerden dönüş alamayan işçiler dün ise Ankara’ya yürüyüşe geçti.

• Yüzlerce işçinin yürüyüşe başlamasının ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme ihalesini ertelemek zorunda kaldı.