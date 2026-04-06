Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor
  • 06.04.2026 17:20
  • Giriş: 06.04.2026 17:20
  • Güncelleme: 06.04.2026 17:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ertelenen iki müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Nisan Çarşamba: 20.00 Göztepe-Galatasaray: Alper Akarsu

9 Nisan Perşembe: 20.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Ligin 27. haftasında oynanması planlanan maçlar, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki müsabakalarından dolayı ertelenmişti.

