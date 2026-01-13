Ertelenen "Öcalan'a özgürlük" mitinginin yeni tarihi belli oldu

4 Ocak'ta yapılması planlanan ancak ertelenen "Öcalan'a Özgürlük" mitinginin yeni tarihi açıklandı.

Demokratik Kurumlar Platformu, İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle 25 Ocak'ta miting düzenleneceğini duyurdu.

Mitinge ilişkin ÇandAmed Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

MA'nın aktardığına göre toplantıda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “4 Ocak mitinginde ortaya konulan çalışmada aslında halkın talebi: Sayın Öcalan’ın bir an önce fiziki özgürlüğünün sağlanması oldu. 25 Ocak günü, ertelenen ‘Umut ve Özgürlük' mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

"Umut ve Özgürlük" adıyla gerçekleştirilecek mitingin 25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te başlayacağı açıklandı.

MİTİNG HAKKINDA

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanında miting düzenleneceğini duyurmuştu. Miting, 17 Aralık'ta Diyarbakır Sur'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katıldıkları bir basın toplantısıyla duyurulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" demişti.

1 Ocak'ta yapılan açıklamayla "olumsuz hava koşulları nedeniyle" mitingin ertelendiği duyurulmuştu.